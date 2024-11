Jonathan David, italiane allertate: c’è anche questa big

Jonathan David, non solo Inter e Juve sull’attaccante canadese in scadenza con il Lille: anche una big europea ci sta pensando

Il nome di Jonathan David resta un tarlo nella mente dei dirigenti dell’Inter e della Juve, che da mesi lo hanno identificato come l’obiettivo numero uno per rinforzare il proprio reparto offensivo della prossima stagione. Il centravanti classe 2000 è in scadenza a giugno col Lille, e la concorrenza per aggiudicarsi le sue prestazioni a parametro zero è serratissima.

Stando alle ultime notizie riportate da Sky.de, il colpo per le due italiane rischia di complicarsi ulteriormente, visto che adesso sembra sia piombato anche il Bayern Monaco. I bavaresi, che già sanno che perderanno anche Alphonso Davies in estate (il quale si è già accordato col Real Madrid), sono rimasti stregati dalle prestazioni dell’attaccante che quest’anno ha già realizzato 13 reti in 19 partite col Lille, e non temono la concorrenza.