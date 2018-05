Il centrocampista del Napoli, Jorginho, si appresta a dire addio al club napoletano. Il Manchester City ha l’accordo in pugno

Il primo botto di mercato del Napoli di Ancelotti…potrebbe essere una cessione. Il club azzurro, in attesa di definire l’operazione Rui Patricio e gli altri colpi in cantiere, sta per salutare Jorginho. Il centrocampista del Napoli, classe 1991, costato 9 milioni di euro, non ha vissuto un’esperienza positiva con Benitez ma è rinato con Maurizio Sarri. Il giocatore nella passata stagione veniva alternato con Diawara, quest’anno ha preso in mano le chiavi del centrocampo azzurro e non le ha più lasciate.

Jorginho è stato il faro del Napoli dei 91 punti ma la sua avventura in azzurro sembra essere arrivata agli sgoccioli. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport che parla di accordo imminente tra il centrocampista del Napoli e il Manchester City. In giornata sono stati compiuti i passi decisivi per concludere il trasferimento: al Napoli andranno 50 milioni di euro. Il centrocampista italo-brasiliano, come detto, era stato pagato solo 9 milioni. Pep Guardiola stravede per il calciatore del Napoli e ha chiuso l’intesa con il Napoli di De Laurentiis. Oggi la giornata chiave, nei prossimi giorni, probabilmente dopo gli impegni con la Nazionale, la firma. Jorginho saluta Napoli.