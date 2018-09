Lite Jorginho-Tardelli dopo Italia-Polonia: «Serginho, non giochi come a Manchester…» – VIDEO

Battibecco Jorginho-Tardelli a fine partita, dopo Italia-Polonia. Tra gaffe e risposte seccate: ecco il video

Confronto pepato in tv tra il duo Jorginho–Tardelli dopo Italia-Polonia 1-1. L’ex centrocampista della Nazionale e della Juve ha commesso un paio di gaffe parlando di Jorginho che ha risposto in maniera seccata. «Io stasera non ho visto una grande partita di Jorginho, quello che conosco io, a Napoli o a Manchester fa cose diverse. Faceva il regista più Chiellini rispetto a te» ha detto Tardelli. Il centrocampista ha risposto in maniera secca: «Prima di tutto io non ho mai giocato con il Manchester». Replica di Tardelli: «Scusa Serginho…Jorginho». Ancora il mediano del Chelsea: «Non è facile giocare bene quando sei marcato a uomo. Non ho giocato la migliore partita della mia carriera ma ho parlato con i miei compagni di squadra, mi sono messo a disposizione del mister e ho cercato di dare il mio meglio».

Prosegue il calciatore: «Non posso fare chissà che con l’uomo addosso, provo a fare i movimenti per liberare i miei compagni. Zielinski ha corso sempre dietro di me e infatti è uscito stremato, anche quello che è entrato dopo continuava a dire il mio nome senza mai guardare le palla». Tardelli insiste: «Si ok ma forse il problema è che i tuoi compagni di squadra non si smarcavano». Jorginho: «E cosa posso fare io?! Ma chi è che mi sta facendo queste domande?». «Sono Tardelli» ha risposto il campione del Mondo. «Ok…ciao» ha chiosato Jorginho