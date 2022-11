Jovic: «Real Madrid? Quando sono arrivato è esploso Benzema»

Luka Jovic ricorda la sua esperienza al Real Madrid: le dichiarazioni dell’attaccante serbo in forza alla Fiorentina

Luka Jovic ha parlato ad ATV del periodo passato in forza al Real Madrid.

LE PAROLE – «È stato bello. Una grande esperienza per me e sono molto onorato di far parte del club più grande del mondo. Penso però di essere andato al Real troppo presto, e nel momento in cui sono arrivato Karim Benzema è esploso e ha vinto meritatamente il Pallone d’Oro. All’inizio sono stato sfortunato. Prima il covid, poi alcuni infortuni, ma per me è stata sicuramente una grande esperienza».