Junior Moraes è riuscito a scappare dalla Guerra in Ucraina e a tornare in patria

Junior Moraes è riuscito a tornare in Brasile, dopo aver rischiato di essere arruolato nell’esercito considerando che il giocatore ha anche passaporto ucraino. L’attaccante, atterrato a Sao Paulo, è scoppiato in lacrime una volta ricongiuntosi con la famiglia:

«Non auguro la guerra a nessuno. Sono felice di stare con la mia famiglia, di abbracciarli. Non sono nato per andare in guerra, non sapevo se sarei andato o no».