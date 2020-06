Junuzovic (entourage Pjanic): «Il Barça è sempre stato un sogno per Pjanic»

Adis Junuzovic, amico e membro dell’entourage di Miralem Pjanic, è stato intervistato da Sport. Ecco le sue parole

«Se sono sorpreso? Affatto. Non avrei voluto dirlo, ma giocare al Barça è sempre stato un sogno per Pjanic. Non perde una partita del Barcelona, ​​perché è totalmente innamorato del suo meraviglioso stile di gioco e della filosofia del club».

FUTURO – «Non è un problema, qualunque cosa accadrà. So che Miralem sarà un professionista al 100% per tutto il tempo in cui rimarrà alla Juventus».