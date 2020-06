Juve, affondo su Zaniolo: ecco l’offerta che fa vacillare la Roma

La Juve vuole Nicolò Zaniolo e avrebbe messo sul piatto Bernardeschi e altre contropartite: la Roma per ora non cede

La Juve vuole Nicolò Zaniolo e questa non è certo una novità visti gli ammiccamenti della scorsa estate. La novità, riporta Il Corriere dello Sport, è che il classe 2000 ha un prezzo per portarlo via dalla capitale: 60 milioni.

La pandemia ha però fatto scendere anche il valore del suo cartellino che oggi si aggira intorno ai 40 milioni. Impensabile che la Roma possa accettare un’offerta per il suo gioiellino a quelle cifre, contando che al totale va sottratto il 15 per cento del cartellino, che in caso di vendita spetterà all’Inter secondo gli accordi stipulati nel 2018.

Paratici vorrebbe inserire nell’affare giocatori non strategici come Bernardeschi ma la Roma non sembra interessata. Se da Roma partiranno dei giocatori importanti, dei titolari insostituibili, sarà solo per soldi. Per avere liquidità da reinvestire. Il baratto è ammesso per operazioni marginali, che consentano di produrre plusvalenze “credibili” e non puramente contabili.