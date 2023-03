Juve, Alex Sandro: «Non sempre stampa e tifosi sanno quello che stiamo passando, vi racconto...»

Alex Sandro, difensore della Juventus, ha parlato al canale YouTube ufficiale bianconero dopo il traguardo delle 300 presenze

300 PRESENZE – «È un onore grandissimo. Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato ad arrivare fino a qui. Fare 300 partite in una squadra come la Juve è una cosa storica. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati sempre vicini».

TROFEO PIU’ IMPORTANTE – «Il primo campionato, perché è stato difficilissimo. Il ricordo che ho è una riunione tra di noi, ci siamo detti che dovevamo lasciare tutto per fare quello che abbiamo fatto. Da quel momento lì abbiamo fatto il nostro meglio».

PARTITA PIU’ DIFFICILE – «Nel giorno in cui è morta la mia nonna. In quella partita stavo malissimo, l’ho fatto per la squadra e per mia nonna. Abbiamo pareggiato, abbiamo avuto tante critiche. Non sempre stampa e tifosi sanno quello che stiamo passando».

