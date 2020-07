Juve Atalanta, è già notte di Champions League: Sarri vuole blindare il primo posto, Gasperini cerca la decima vittoria

È già una notte da Champions League. Juve e Atalanta si sfidano in una partita importantissima, che vale davvero molto per entrambe le squadre.

Sarri vuole blindare il suo primo titolo in Italia, come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Sarebbe il nono consecutivo per i bianconeri. Gasperini, invece, cerca il suo decimo successo di fila. Allo Stadium sarà una notte europea.