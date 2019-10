Juve Bayer Leverkusen, Ronaldo a caccia di un nuovo record

Juve Bayer Leverkusen, Cristiano Ronaldo questa sera andrà a caccia di un nuovo record: ecco di cosa si tratta

La sfida tra Juventus e Bayer Leverkusen di questa sera può rappresentare la tappa di un nuovo record nell’incredibile carriera di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, infatti, scenderà in campo con un obiettivo ben preciso: aggiungere i tedeschi alla lista di squadre a cui ha segnato in Champions League.

Il numero 7 bianconero è attualmente a quota 32 scalpi, uno in meno rispetto al recordman Raul. CR7, però, non ha mai affrontato il club teutonico in carriera: stasera l’opportunità sarà ghiotta per raggiungere un altro primato.