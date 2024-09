Juve, Chiellini: «Ruolo da DIRIGENTE? Mi sento come a SCUOLA, è una grande SFIDA»

Le parole di Giorgio Chiellini, nuovo dirigente della Juventus, su questa nuova realtà che lo sta vedendo protagonista in bianconero

Giorgio Chiellini ha parlato in occasione della Tech Week del suo ruolo dirigenziale alla Juventus.

RUOLO – «Mi sento come all’high school. Adesso lavoro da una prospettiva differente, è una grande sfida per me provare a crearmi una nuova posizione nel mondo del calcio, indossando un’altra veste».

APPELLO AI RAGAZZI – «Studiate, la vita è imprevedibile. Bisogna diversificare e migliorare ogni giorno».