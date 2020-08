Juve, Chiellini scalpita: il difensore anticipa tutti alla Continassa

Giorgio Chiellini vuole iniziare con il piede giusto la nuova stagione, dopo l’annata difficile a causa dell’infortunio: domani alla Continassa

Giorgio Chiellini non vede l’ora di iniziare la nuova stagione, dopo le difficoltà affrontata nell’annata appena conclusa. Vacanze brevi per il centrale della Juventus che sarà il primo ad inaugurare l’era Andrea Pirlo.

Come riportato da Tuttosport, domani Giorgio Chiellini sarà già alla Continassa per iniziare a lavorare in vista della prossima stagione, anticipando tutti i compagni che si raduneranno il 24 agosto.