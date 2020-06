Juve, domani sera test in famiglia all’Allianz Stadium

La Juventus avrebbe programmato un test in famiglia domani sera all’Allianz Stadium in vista del match con il Milan

Questa sera il Ministro Spadafora ha ufficializzato che il calcio italiano ripartirà il 12 giugno con la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juve e Milan. A meno di una settimana dalla ripartenza, i bianconeri disputeranno una partitella in famiglia sul campo dello Stadium.

Proprio all’Allianz, infatti, dovrebbero scendere in campo domani gli uomini di Sarri per una sgambata interna in vista della ripresa.