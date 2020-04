Juve, dopo Haaland è di nuovo sfida con il Borussia Dortmund: obiettivo Ferran Torres

Juventus e Borussia Dortmund si sfidano per Ferran Torres dopo essersi affrontate a gennaio per Haaland

Juventus vs Borussia Dortmund capitolo secondo. Dopo la sfida andata in scena a dicembre per Herling Haaland (finito ai gialloneri) i due club potrebbero presto ritrovarsi sul mercato uno contro l’altro. Obiettivo? Ferran Torres.

Come riportato da Tuttosport, Juventus e Borussia possono mettere sul piano prospettive diverse. Da un lato i bianconeri propongono la possibilità di approdare in una delle squadre più forti d’Europa oltre che la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo, il club tedesco invece mette sul piatto una maggiore titolarità per lo spagnolo. Il giocatore del Valencia, è bene ricordarlo, non ha ancora preso una decisione definitiva e non è escluso nemmeno che possa rinnovare il contratto che lo lega al suo club che scadrà nel 2021.