Contro l’Atalanta, Emre Can ha giocato (per mezzora) da difensore centrale di una difesa a 4. Prima volta da quando è alla Juve.

In questa stagione, a partire dall’esperimento con l’Atlético, Allegri ha spesso schierato Emre Can come difensore della Juve. Non lo aveva mai fatto però come centrale di una difesa a 4 (al massimo lo aveva utilizzato come terzo ).

Contro l’Atalanta, invece, intorno al 60′ è entrato Mandzukic per Barzagli. Emre Can è quindi andato al suo posto, facendo coppia con Bonucci dietro. Il tedesco è parso a suo agio, vincendo tanti duelli contro Duvan Zapata in occasione delle ripartenze dell’Atalanta.