Juve Inter, Inzaghi perde il centrocampista: all’Olimpico non ci sarà

Inzaghi perde un giocatore: non ci sarà domani a Roma in finale contro la Juve. Assenza confermata in casa Inter

Inzaghi perde un giocatore per la finale di Coppa Italia contro la Juve di Allegri.

Come riferito da Andrea Paventi a Sky Sport 24, infatti, l’allenatore dell’Inter non potrà fare affidamento su Vecino. Il centrocampista non partirà con i compagni in direzione di Roma e con ogni probabilità salterà anche la partita di campionato col Cagliari. Sarà l’unica assenza tra i nerazzurri contro la Juve.