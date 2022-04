Juve Inter, Nedved sprona gli attaccanti: «Devono aiutarsi a vicenda. Dopo Dybala? C’è Chiesa infortunato…»

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di DAZN prima del Derby d’Italia. Di seguito, le sue dichiarazioni.

DYBALA ALL’INTER – «Non mi sono posto questa domanda, la eviterei. Noi siamo contenti di come si comporta Paulo. L’ho visto bene in settimana, è in crescita fisica e penso farà una bella gara».

GARA DECISIVA – «Secondo me siamo al punto della stagione dove per entrambe le squadre è decisiva. Per loro per lo scudetto, per noi per il terzo posto».

L’ATTACCO – «Credo che se riuscissero a darsi una mano la squadra sarebbe ancora più forte. Se i ragazzi danno tutto in fase difensiva poi sarà più facile offendere».

POST DYBALA – «E’ una bella domanda. Abbiamo condiviso la scelta su Dybala a tutti i livelli, ma non c’entra con il giocatore perché è sempre stato importante e lo sarà per la sua prossima squadra. Abbiamo Chiesa, infortunato, che è un ottimo giocatore. Poi penseremo tutti insieme, anche insieme al tecnico, come allestire l’attacco. Le idee ci sono e sono chiare».