La conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Juve-Inter non avrà luogo in ottemperanza alle restrizioni Coronavirus

Come riporta il sito ufficiale della Juventus, la conferenza stampa di vigilia di Maurizio Sarri non avrà luogo. Niente conferenza stampa prima del Derby d’Italia, quindi, per il tecnico bianconero.

«In ottemperanza alle restrizioni attualmente vigenti, sabato 7 marzo, la conferenza stampa di Maurizio Sarri, alla vigilia della gara Juventus–Inter, non avrà luogo».