Juve, tutti pazzi per Kolo Muani: dopo i tre gol in due partite si lavora per tenerlo a Torino: ecco l’offerta al PSG

Kolo Muani il suo impatto alla Juve ha convinto tutti e la società si è già messa al lavoro per tenerlo a Torino: ecco l’offerta al PSG

L’impatto di Randal Kolo Muani con il mondo Juve è stato così positivo – rete al debutto nel ko con il Napoli e doppietta contro l’Empoli all’Allianz Stadium – che i bianconeri starebbero già studiando il piano per tenerlo anche oltre l’estate, quando scadrà il prestito secco dal PSG.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport per comprarlo servirebbero almeno 65 milioni di euro per fare in modo che i parigini non facciano una minusvalenza. La Juve, che non vorrebbe sborsare quella cifra, ha in mente un rinnovo del prestito per un altro anno con riscatto fissato nel 2026 a 45 milioni.