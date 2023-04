Juve, l’esito del ricorso sulla carta Covisoc: clamoroso dietrofront

Il Consiglio di Stato si è espresso ufficialmente sul ricorso presentato dalla FIGC in merito all’utilizzo della carta Covisoc

Il Consiglio di Stato si è espresso in maniera definitiva sull’ormai celebre carta Covisoc, ovvero il dialogo tra FIGC e la Covisoc. Il presidente Gravina aveva fatto ricorso in merito alla decisione del Tar di consegnare ai legali della Juventus e di Fabio Paratici questo documento.

In questi ultimi minuti il Consiglio di Stato ha però confermato la decisione del Tar, dichiarando come improcedibile il ricorso della Federazione. La Juve potrà quindi utilizzare il documento per la propria difesa.