Juve, niente intesa con l’Ateltico Madrid: Morata non sarà riscattato

La Juve e l’Atletico non hanno trovato l’intesa e per questo Morata farà ritorno a Madrid: trattativa comunque non arenata del tutto

Morata dovrà fare ritorno all’Atletico Madrid visto che con la Juve non si è trovato l’accordo per il riscatto. Domani la scadenza, ma è certo che le difficoltà della trattativa non portino a una soluzione in tempi brevi.

La Juve potrebbe comunque tornare alla carica trattando nuovamente Morata e strapparlo magari a cifre più basse. Situazione complicata ma non impossibile. Lo riporta Gianluca Di Marzio.