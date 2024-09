Juve, NOVITA’ su Nico Gonzalez: cosa FILTRA sull’INFORTUNIO

Le ultime sulle condizioni di Nico Gonzalez, attaccante argentino della Juventus, dopo l’infortunio con l’Argentina



Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, non ci sarebbe troppa preoccupazione in casa Juve per le condizioni di Nico Gonzalez. L’attaccante era infatti stato costretto ad abbandonare il campo in Argentina-Cile per un infortunio al tallone.

Un problema che sembra comunque di live entità, tanto che l’ex Fiorentina dovrebbe rimanere a disposizione di Lionel Scaloni e tornare così a Torino nel pieno della forma.