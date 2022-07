La Juve continua a monitorare Paredes del Psg per il centrocampo, l’aiuto può arriva da… Di Maria

La Juve continua a monitorare Paredes del Psg per il centrocampo, l’aiuto può arriva da… Di Maria.

I bianconeri, secondo quanto riportato da Tuttosport, stanno provando a convincere l’argentino in uscita dai parigini. Il Fideo, ex compagno al Psg, può essere determinante per convincerlo.