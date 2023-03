Juve, prende piede l’idea Zidane: perché può arrivare

Le ultime sul possibile arrivo in panchina di Zinedine Zidane alla Juventus. Tutti i dettagli sull’allenatore

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Zinedine Zidane è più che un’idea per la panchina della Juventus. L’allenatore ex Real Madrid ha infatti un legame importante con il club bianconero e potrebbe andare oltre le possibili sentenze per le plusvalenze e gli stipendi.

Da tifoso del Marsiglia, il PSG continua a non convincerlo e per questo potrebbe accettare la proposta della Juventus nel caso dovesse arrivare la separazione con Allegri.