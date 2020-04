Juve, probabile il rientro a Torino di tutti i giocatori entro il weekend

Tuttosport riporta che nonostante non ci sia stata alcuna convocazione ufficiale, i giocatori della Juve sono attesi a Torino entro domenica

Ieri Matthijs de Ligt è partito con la sua fidanzata per l’Olanda per trascorrere qualche giorno con la sua famiglia. Probabile che il difensore torni in Italia, così come i suoi compagni, entro domenica.

Come riporta Tuttosport, infatti, non è ancora partita la convocazione ufficiale da parte della Juve, ma i giocatori sono stati messi in preallarme in vista del 18 maggio, data fatidica in cui si dovrebbero riprendere gli allenamenti collettivi. Il che significa che, contando i 14 giorni di quarantena per chi arriva dall’estero, la truppa dovrebbe ricomparire a Torino fra domenica e lunedì. E infatti arrivano segnali in questo senso da tutti i giocatori sparpagliati per il mondo.