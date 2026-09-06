Juve Stabia‑Pisa, attimi di tensione in campo: il malore di Bozhinov porta alla sospensione della partita di Serie B

Momenti di grande apprensione durante Juve Stabia‑Pisa, gara valida per il campionato di Serie B, sospesa al 40’ del primo tempo dopo il malore accusato da Rosen Bozhinov, giovane difensore del Pisa. Il calciatore, classe 2003 e considerato uno dei prospetti più interessanti del reparto arretrato nerazzurro, si è improvvisamente accasciato al suolo perdendo i sensi, scatenando immediatamente la reazione dei compagni e degli avversari.

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Attimi di paura in campo: l’intervento immediato dei sanitari

La scena ha destato subito grande preoccupazione. I giocatori di entrambe le squadre hanno richiamato l’attenzione dell’arbitro Calzavara, che ha autorizzato senza esitazioni l’ingresso in campo degli staff medici e della barella. L’intervento è stato rapido e coordinato, con i sanitari che hanno prestato le prime cure al difensore direttamente sul terreno di gioco.

Dopo alcuni istanti di silenzio e tensione, Bozhinov è stato trasportato fuori dal campo e poi fuori dallo stadio, accompagnato dagli applausi del pubblico presente al “Menti”. Un gesto spontaneo che ha sottolineato la solidarietà e la vicinanza di tutto l’ambiente nei confronti del giovane calciatore.

Partita sospesa in attesa di chiarimenti

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato il malore del difensore. Le condizioni del giocatore sono in fase di valutazione e si attendono aggiornamenti ufficiali dal Pisa e dagli organi sanitari. Prima di avere un quadro completo della situazione, l’arbitro Calzavara ha deciso di sospendere momentaneamente la partita, scelta condivisa da entrambe le squadre e dai rispettivi staff tecnici.

La sospensione arriva in un momento delicato della gara, ma la priorità resta ovviamente la salute del calciatore. Nelle prossime ore si capirà se la partita potrà riprendere o se verrà rinviata a data da destinarsi.

Un episodio che riapre il tema della tutela dei giocatori

Il caso Bozhinov riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza e della tutela degli atleti, soprattutto in un calendario sempre più fitto e impegnativo. Le società e le leghe saranno chiamate a riflettere ancora una volta sull’importanza dei controlli medici e della prevenzione.