Juve Torino, Maddaloni: «Più stimoli per i granata, vi dico perchè»

Juve Torino, Massimiliano Maddaloni analizza così il derby della Mole che si giocherà questa sera all’Allianz Stadium

Massimiliano Maddaloni, a Juventusnews24, ha così parlato di Juve-Torino di questa sera.

LE PAROLE – «Il derby non ha mai una favorita, ma spero che la Juve vinca. Come ci arrivano? Con motivazioni, chi per un motivo e chi per un altro, importanti. Forse per la prima volta dopo tanti si giocano un derby in una posizione di classifica molto vicina. E questo può essere uno stimolo più per il Torino che per la Juve. Penso sarà una partita che si giocherà sulle situazioni che si verranno a creare. Non sarà una sfida in cui vedremo grandissime occasioni o di grande qualità nel possesso e fraseggio».

