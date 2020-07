Juve Toro, i convocati di Sarri: out Chiellini ed Alex Sandro

La Juventus domani affronterà il Torino nel derby della Mole: ecco la lista dei convocati scelta da Maurizio Sarri

Maurizio Sarri ha svelato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Torino. Chiellini non risulta nell’elenco scelto dal tecnico toscano che conferma in rosa tre calciatori dell’Under 23, ovvero Wesley, Muratore e Olivieri.

Nessuna assenza clamorosa, oltre quella di Chiellini ancora alle prese con la cautela dovuta dopo un infortunio della sua entità. La gara è in programma domani alle 17:15.