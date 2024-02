Juve-Udinese: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Juve e Udinese: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra Juve e Udinese. I bianconeri vogliono continuare a tenere la pressione sull’Inter e a riportarsi, in attesa del recupero dei nerazzurri, a -4 in classifica.. Dall’altra parte Cioffi, percontinuare la marcia verso la salvezza, avrà bisogno di qualche punto d’oro con le big. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. All. Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Cioffi.

Juve-Udinese: orario e dove vederla

Juve-Udinese gara delle ore 20:45 del luned’ della ventiquattresima giornata della Serie A, la terza del girone di ritorno. All’Allianz Stadium sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 201 e 2013 e Sky Go.