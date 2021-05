Juventus, addio Paratici? C’è già il nome del sostituto

A fine stagione, Fabio Paratici potrebbe lasciare la Juventus. I bianconeri avrebbero già in mente il nome del sostituto

L’edizione odierna di Tuttosport ha delineato la situazione in casa Juventus in chiave dirigenziale. Il quotidiano torinese ha portato al vaglio l’ipotesi addio a fine stagione di Paratici (scenario concreto ma non scontato).

L’orientamento del club sarebbe quello di promuovere internamente Federico Cherubini, attuale braccio destro di Paratici, che si metterebbe alla guida di una squadra mercato composta da Giovanni Manna, attuale ds dell’Under 23 e Matteo Tognozzi, scouting manager.