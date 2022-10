Juventus, Alex Sandro: «Benfica? Possiamo solo vincere. Faremo un’ottima partita»

L’esterno della Juventus Alex Sandro ha presentato la partita di Champions League contro il Benfica

Alex Sandro suona la carica nella conferenza stampa pre Benfica:

BENFICA NON HA ANCORA PERSO – «Spero che la sconfitta arrivi domani per il Benfica. Sta facendo bene quest’anno, li conosco, ci ho giocato insieme in Nazionale e al Porto con Otamendi. Sarà difficilissima, siamo preparati e sono sicuro che faremo un’ottima partita».

VALORE DELLA PARTITA – «C’è un gran valore perché sappiamo che l’unico risultato importante è la vittoria. Veniamo qui per vincere, per fare una gran partita. Siamo nel momento di crescita e che sappiamo che non dobbiamo più sbagliare».

