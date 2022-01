Juventus, Allegri: «Scelte Napoli? non sono io a dover commentare»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn prima di Juve Napoli. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore bianconero

COME CI SI PREPARA IN QUESTA SITUAZIONE – «Per me è una situazione nuova. Ci siamo preparati per giocare questa partita, molto importante. Veniamo da una sosta, le partite post sono sempre complicate. Bisogna essere concentrati».

NAPOLI IN CAMPO CON LOBOTKA, RRAHMANI E ZIELINSKI – «Non sono io assolutamente a dover commentare. Sono preoccupato perché in queste situazioni trovare la concentrazione è più difficile delle altre volte. Dobbiamo essere bravi, una vittoria ci permetterebbe di fare un salto in classifica».

