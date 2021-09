Juventus, Allegri: «Passo avanti verso la qualificazione. Vittoria di rabbia»

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato dopo il successo per 1-0 ottenuto contro il Chelsea: la sua analisi

Ai microfoni di Amazon Prime Video, Massimiliano Allegri ha parlato dopo Juve Chelsea. Le sue parole.

GIUDICATA TROPPO PRESTO – «I ragazzi hanno fatto una gran partita contro i campioni d’Europa. Abbiamo concesso poco, sbagliando qualche contropiede. Sono contento, è un altro passo avanti per la qualificazione. Ipotecata non ancora».

RIVOLUZIONE DI FORMAZIONE – «Giocando con i 3 davanti si potessero avere dei vantaggio, poi ho messo Chiesa centravanti e lì siamo andati meglio».

BENTANCUR E LOCATELLI – «Centrocampo a 3? Vediamo. Arthur rientrerà dopo la sosta, speriamo di averlo mezz’ora con la Roma. Locatelli ha fatto meglio nel proporsi, schermando anche Lukaku. Insieme sono una bella coppia. Piano piano dobbiamo crescere anche nel palleggio, ma non era semplice contro i campioni d’Europa».

VITTORIA DA JUVE – «Devi soffrire per vincere, avere la voglia e la rabbia per portare a casa il risultato. Hai concesso un solo tiro a Lukaku, grandi parate Szczesny non ne ha fatte».