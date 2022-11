Juventus, Banchieri: «Barbieri pronto, è come Hakimi e Cancelo»

L’ex tecnico del Novara Simone Banchieri ha commentato il debutto in prima squadra di Barbieri. Le dichiarazioni a JuventusNews24

Juventusnews24.com ha intervistato in esclusiva l’ex allenatore del Novara, Simone Banchieri, il primo a credere in Barbieri che ieri sera ha debuttato in Champions:

«Per me era già pronto a 16 anni, è un giocatore troppo forte e legge le situazioni benissimo. Ieri in un paio di situazioni ha tolto la palla ha Mbappé ed è ripartito, ha fatto vedere due cose che giocatori da dieci anni in Serie A non riescono a fare. Quando si parla di talento, in Italia si dovrebbe parlare di questo, è diverso dagli altri».

L’erede di Cuadrado, quindi, è già in casa?

«Sicuramente, senza forzare la mano, ma sicuramente. Per me può arrivare a quei livelli, ha le caratteristiche dei vari Hakimi, Cancelo. Già quando ce l’avevo a Novara dicevo che per me avrebbe giocato in Champions. A Novara abbiamo avuto Bruno Fernandes, per me, con le dovute proporzioni, può arrivare a quel livello lì. Il grande problema, il grande tema in Italia, è che i giovani ce li abbiamo, ma non li facciamo giocare. Guarda i vari Fagioli, Miretti».

