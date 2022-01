Juventus, Cagni: «Scudetto fuori portata, prossimi due anni di transizione»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Luigi Cagni, ex tecnico che ha allenato in diverse piazze importanti di Serie A e B come Genoa, Sampdoria, Empoli, Parma, Brescia e non solo, ha parlato in esclusiva a JuventusNews24.com.

È una Juventus in netta ripresa, che domenica può portarsi a -4 dal Milan attualmente secondo: lo Scudetto è ancora alla portata o l’Inter può fare un campionato a parte?

«Ci sono delle cose che bisogna dire, bisogna essere sinceri e Allegri l’ha detto: è un anno di costruzione e non può essere altrimenti. Secondo me lo sarà anche il prossimo. In questo momento lui sta lottando per altri obiettivi. Ha detto che vuole vincere la Coppa Italia ed è già un traguardo che si è messo in testa, sa benissimo che non può vincere lo Scudetto e deve lottare per un posto in Champions League. Non sarà facile, penso che se la giocherà con l’Atalanta perché Inter, Milan e Napoli sono forti. Lo Scudetto se lo giocheranno loro».

