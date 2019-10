Ha solo 16 anni ma Matias Soulé viene già paragonato ad Angel di Maria. A gennaio arriverà a Torino

Matias Soulé verrà tesserato dalla Juventus. Il club bianconero con una mossa formale alla Fifa ha richiesto appunto il via libera per il gioiellino in rotta con il Velez Sarsfield.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il talento di Cordoba ricorda per caratteristiche Angel Di Maria.