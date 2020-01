Juventus, vicina la cessione di Han all’Al-Duhail: i dettagli

Juventus, trattativa in dirittura di arrivo per il passaggio dell’attaccante Kwang-song Han in Qatar all’Al-Duhail

La Juventus continua a lavorare sul fronte mercato sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. Dopo l’acquisto di Kulusevski e la cessione di Mandzukic all’Al-Duhail è ancora con la squadra del Qatar i bianconeri stanno trattando.

Come riporta Sport Mediaset infatti sembra essere vicina la cessione del nordcoreano Kwang-song Han che giocava con l’Under23. Prima della cessione la Juventus dovrà riscattare il calciatore dal Cagliari da cui è arrivato in prestito, per 3,5 milioni di euro.