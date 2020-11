Juventus, Caprioli (Canal +): «La verità su Cristiano Ronaldo al PSG»

Hugo Caprioli, giornalista di Canal+, ha parlato delle voci che vorrebbero Cristiano Ronaldo al Psg

Tanti i temi di calciomercato che legano la Juve alla Francia. Dai rumors su Cristiano Ronaldo al PSG nella prossima stagione agli interessamenti di Paratici per Aouar: poi Icardi, Mbappé, Pogba… A far chiarezza è stato il giornalista francese di Canal+ Hugo Caprioli che, in esclusiva a Juventus News 24, ha parlato di queste voci d’Oltralpe.

Cristiano Ronaldo al Psg l’anno prossimo: quanto c’è di vero in queste voci di mercato?

«Per il momento si tratta soltanto di rumors. In Francia non si parla ancora di un eventuale interessamento del Psg per Cristiano Ronaldo. Si vocifera che il Real Madrid e il Manchester United siano i club maggiormente interessati al ritorno di CR7 l’estate prossima. Dopodiché, se la Juventus dovesse vendere realmente il portoghese, conoscendo Leonardo, penso che il Psg potrebbe realmente essere interessato. Soprattutto perché il prestito di Moise Kean non contiene l’opzione di acquisto. L’operazione mi sembra comunque complessa, tenendo conto dell’emergenza Coronavirus e delle perdite finanziarie che hanno colpito il club. Soprattutto vista anche la priorità del Psg che è quella di prolungare i contratti di Neymar e Mbappé».