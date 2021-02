Juventus, Causio: «La sconfitta con l’Inter è servita»

Franco Causio ha parlato dell’effetto che ha avuto sulla Juventus la sconfitta contro l’Inter

Franco Causio, ex calciatore della Juventus, in una intervista a Tuttosport ha parlato dell’effetto benefico che ha avuto sui bianconeri la sconfitta in campionato contro l’Inter.

«È una questione di testa, non di campo. In un ambiente abituato a vincere, dopo una sconfitta come quella contro l’Inter, ci si guarda negli occhi: da quel momento, infatti, la squadra ha ripreso a galoppare, con una mentalità da provinciale e una qualità da grande. Allegrismo? Sinceramente non lo vedo, ma auguro a Pirlo di ripetere il percorso di Massimiliano Allegri per quanto ha vinto in bianconero».