Juventus, cinque calciatori rischiano un mese di squalifica

Alcuni calciatori della Juventus sarebbero a rischio squalifica per la manovra stipendi avvenuta nel 2020. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, alcuni calciatori della Juventus richinerebbero un mese di squalifica per la manovra stupendi avvenuta durante la prima fase della pandemia 2020.

Si tratta in particolare di Leonardo Bonucci, Adrien Rabiot, Weston McKennie, Juan Cuadrado e Szczesny. A rischio ci sono però anche dei calciatori non più alla Juventus come Paulo Dybala, Arthur e Federico Bernardeschi.