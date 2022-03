Juventus, Colino è chiaro: «L’Atletico non vuole Morata indietro e lui non vuole tornare, ma la Juve non lo vuole pagare 35 mln»

Il giornalista spagnolo Jesus Colino, inviato di As sull’Atletico Madrid, ha concesso un’intervista esclusiva a Juventus News 24. Non si è parlato solo dell’intreccio Morata, ma anche del futuro di Paulo Dybala e di tanto altro. Ecco un passaggio dell’intervista.

SUL RISCATTO DI MORATA – «Morata non vuole tornare all’Atletico e l’Atletico non vuole che Morata ritorni. La Juventus, poi, non intende pagare i 35 milioni di euro pattuiti per il riscatto. I club parleranno, ma i Colchoneros pensano di poter trovare più acquirenti per lui. Morata è l’attaccante della Spagna e ha pretendenti».

SU CRISTIANO RONALDO, AVVERSARIO IN CHAMPIONS LEAGUE – «Cristiano è uno dei calciatori più importanti nella storia della Champions e, inoltre, ha fatto molto male all’Atletico in tante partite. Per questo motivo il rispetto è massimo. Il portoghese sembra non essere nel suo miglior momento ma è un vincitore e diventa gigante nelle grandi notti. È il più grande pericolo per l’Atletico».

