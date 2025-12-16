Juventus, spunta un nome nuovo per il mercato dei bianconeri ! Colpo a zero per la prossima estate? Ecco di chi si tratta

Juventus, nome nuovo per i bianconeri ! Arriverà a parametro zero per la prossima estate? Ecco di chi stiamo parlando

Mentre l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori è rivolta alla prossima finestra di mercato invernale, la dirigenza della Juventus guarda oltre e inizia a pianificare la stagione 2026/27. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i bianconeri avrebbero messo nel mirino un profilo di spessore internazionale proveniente dalla Bundesliga: Xaver Schlager.

Il profilo del centrocampista austriaco

Classe 1997 e attualmente in forza all’RB Lipsia, Schlager rappresenta una ghiotta opportunità di mercato. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026, rendendolo uno dei parametri zero più interessanti del panorama europeo. Cresciuto nel vivaio del Salisburgo, è un centrocampista centrale mancino dotato di grande intelligenza tattica e dinamismo. Nonostante l’altezza contenuta (1,74 m), può ricoprire diversi ruoli: mediano davanti alla difesa, mezzala o trequartista d’inserimento. Non essendo un titolare inamovibile dei Roten Bullen, potrebbe valutare una nuova sfida lontano dalla Germania.

Palmarès e numeri

Il curriculum di Schlager è già ricco: con il Salisburgo ha vinto 4 campionati austriaci e 3 coppe nazionali, mentre in Germania ha conquistato una DFB Pokal (2022/23) e una Supercoppa di Germania (2023/24). Con la Nazionale austriaca vanta 49 presenze. In questa stagione ha collezionato 10 apparizioni in Bundesliga, segnando un gol contro il Werder Brema. Non è un goleador puro (5 reti e 13 assist in carriera nel massimo campionato tedesco), ma per la Juventus rappresenterebbe un innesto prezioso: un centrocampista affidabile, duttile e con mentalità vincente, ideale per arricchire le rotazioni a costo zero.

