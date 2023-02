Juventus, Cucchi: «Allegri è l’uomo giusto per ripartire»

Le parole di Riccardo Cucchi, giornalista ed ex voce storica di “Tutto il Calcio Minuto”, sul futuro della Juventus

Riccardo Cucchi ha parlato del cammino della Juventus in Serie A in esclusiva a JuventusNews24.

PAROLE – «Non sono tra i detrattori di Allegri. Al contrario, ho sempre stimato questo allenatore a cui non si può chiedere di giocare alla Guardiola. Credo sia l’uomo giusto per la Juventus in questo momento così complicato per dare vigore, personalità e trasmettere quello che è necessario in termini di valori sportivi per affrontare gli avversari. I tifosi lo hanno criticato spesso perché secondo loro non è in grado di offrire, sul piano della filosofia calcistica, un gioco spumeggiante, ma io credo sia importante che il gioco sia soprattutto efficace. Da questo punto di vista Allegri ha dimostrato in più di un’occasione, e non soltanto alla Juventus, di essere capace di dare alle sue squadre un gioco efficace. E’ la scommessa che deve giocarsi da qui alla fine».

