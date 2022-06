Juventus, De Ligt chiede la cessione: Premier League alla finestra

Calciomercato Juventus: dopo l’incontro di ieri sera, De Ligt avrebbe chiesto la cessione ai bianconeri. La Premier League è alla finestra

Come riportato dal Corriere dello Sport, Matthijs de Ligt avrebbe chiesto la cessione alla Juventus. L’incontro andato in scena ieri a Milano e durato per un’ora ha dato esito negativo: parti sempre più distanti.

Niente rinnovo di contratto e, di conseguenza, nessun abbassamento della clausola rescissoria com De Ligt auspicava. La cessione ora diventa un’ipotesi possibile: Chelsea e Manchester United sono pronte ad entrare in corsa.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24