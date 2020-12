Juventus, Dybala tra presente e futuro: «Vi svelo tutto»

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, si è raccontato tra passato, presente e futuro: le dichiarazioni della Joya

EMOZIONI BIANCONERE – «Per fortuna ho vissuto tanti momenti belli con la maglia della Juve. La mia prima esperienza è stata una finale vinta facendo un gol, abbiamo vinto tanto insieme ed è difficile trovare un solo punto. Penso che l’arrivo alla Juventus sia stata un’emozione unica: indossare questa maglia, fare la prima conferenza stampa e presentarmi come giocatore della Juve penso che sia stato uno dei momento più belli, al di là di quelli in campo. I traguardi spero siano ancora tanti, il più importante sarà il prossimo, la finale che giocheremo a gennaio contro il Napoli in Supercoppa».

LA 10 DELLA JUVE – «Molto importante. C’è tanta responsabilità, lavoro ma sono orgoglioso di poter farlo. Da quando la Juve mi ha chiesto di indossare questo numero così importante per la storia di questo club, non è stato facile deciderlo perché sapevo cosa portava dietro ma al di là del numero, lo stemma davanti conta ancora di più ed è più difficile da portare perché dobbiamo essere pronti a dare il massimo per questa squadra».

LA CHIAMATA DELLA JUVE – «All’inizio ho chiesto se fosse uno scherzo, in quel momento c’erano altre squadre che mi stavano cercando ma al mio procuratore ho detto di sentire solo la chiamata della Juve. Da quando è arrivata la prima, non avevo più altro in mente».