Juventus, rientrano alla Continassa Szczesny e Milik: prosegue l’emergenza infortuni

La Juventus oggi giocherà a Londra l’amichevole contro l’Arsenal, intanto alla Continassa rientrano Szczesny e Milik, ma prosegue l’emergenza infortuni.

Secondo quanto scritta da La Gazzetta dello Sport l’emergenza infortuni in casa Juve sembra non aver fine. Per tre giocatori che sono tornati in gruppo (De Sciglio, Iling-Junior e Aké) ce ne sono altrettanti costretti a rimanere fuori: Bonucci e Chiesa si sono fermati dopo i primi allenamenti, Vlahovic è rientrato dopo l’esperienza al mondiale in Qatar ma non lavora ancora insieme ai compagni. Pogba e Cuadrado proseguono il programma individuale in palestra.