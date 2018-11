La Juventus non sta vivendo un buon periodo in Piazza Affari, con il titolo in discesa. Ma l’arrivo di Merrill Lynch aumenta l’appeal in USA

La Juventus, dopo il boom Cristiano Ronaldo, sta attraversando una notevole flessione del titolo a Piazza Affari. La singola azione è scesa per la prima volta sotto 1 euro, ma non tutto il male vien per nuocere. Come si evince infatti dalla ratifica dell’ultima assemblea dei soci, un nuovo partner è entrato in orbita bianconera.

Merrill Lynch, fondo americano in passato azionista del Manchester United, ha infatti acquistato un pacchetto di azioni corrispondente all’1,5% della Juventus. Non considerando Exor, la società della famiglia Agnelli che detiene il 63,7%, il fondo di proprietà della Bank of America è il terzo investitore per ordine di grandezza dopo Lindsell Train, fondo londinese con l’11,3%. Una buona notizia per i bianconeri, che continuano a espandere il proprio brand non solo dal punto di vista calcistico, ma soprattutto da quello economico.