Juventus, futuro De Ligt ancora da decifrare: spunta il sostituto dalla Germania

Calciomercato Juventus: il futuro di De Ligt è ancora tutto da decifrare, così i bianconeri avrebbero messo nel mirino un difensore della Bundesliga

Matthijs de Ligt potrebbe lasciare la Juve. Uno scenario che sta girando da diverso tempo nell’ambiente bianconero, che aspetta di conoscere il futuro del forte difensore olandese, entrato nel mirino delle altre big europee.

Cessione da non escludere e, nel caso dovesse avvenire ciò, la società si starebbe già guardando intorno. Come riferisce la stampa tedesca, laVecchia Signora avrebbe posato gli occhi su Manuel Akanji, difensore svizzero in forza al Borussia Dortmund con cui ha problemi di rinnovo. Una soluzione a costi contenuti, ma di grande affidabilità.

