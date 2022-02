Hellas Verona, Tudor: «Non è bastato fare una buona gara. Assenze hanno pesato»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la Juventus. Le parole dell’allenatore dell’Hellas Verona

Igor Tudor, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la Juventus. Le sue parole:

PARTITA – «Abbiamo fatto una buona gara, ma per fare punti non basta. Dovevamo fare una grande. La Juventus sta bene, ma sui gol sono stati errori nostri. Ci è mancato qualcosa davanti, perché in campo eravamo messi bene. Si è sentita la mancanza di Caprari, Simeone e Faraoni».

STILE DI GIOCO – «Ho preso questa strada nel modo di giocare e stiamo facendo bene. La sento mia ed è la cosa importante per trasmetterla ai giocatori».

JUVENTUS – «La Juventus è diversa, ha una bella energia e ha preso due giocatori importanti. Soprattutto Vlahovic».