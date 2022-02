Juventus, Vlahovic: «Devo migliorarmi. Ringrazio i miei compagni»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vlahovic a Dazn: «Sono qui per questo. Obiettivi? La Juve punta a tutto». Le parole del serbo ai microfoni di DAZN

Dusan Vlahovic, ha bagnato l’esordio con la Juventus, e poi a fine partita ha parlato ai microfoni di DAZN. Le sue parole:

SENSAZIONI – «Era importantissimo vincere questa partita, queste sono le gare più difficili dopo le soste, anche mentalmente. Abbiamo avuto un buon approccio sin da subito e siamo riusciti a vincere».

INTEGRAZIONE – «Devo ringraziare compagni e mister che mi hanno accolto benissimo e mi hanno aiutato tanto in questi giorni. Anche io sto cercando di capire come funziona il tutto, penso che devo solo continuare così e lavorare più forte. La cosa più importante è che abbiamo vinto».

ALLEGRI – «La cosa più importante è fare gol, ma io voglio migliorarmi in ogni aspetto, anche in gioco e palleggio. Non mi ha chiesto niente di particolare, solo di stare calmo e non avere ansia».